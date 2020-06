Twee jongeren zwaargewond bij ontploffing van gasfles aan voetbalkantine, politieman crasht op weg naar interventie Mathias Mariën

18u02 52 De Haan Bij een explosie in Wenduine zijn maandagnamiddag even voor 17 uur twee jongeren uit Blankenberge en Zeebrugge zwaargewond geraakt. In een berghok achter de voetbalkantine ontplofte een gasfles. Wat de twee daar deden, wordt onderzocht. “Op weg naar de interventie raakte een van onze politiemensen dan nog eens betrokken bij een zwaar ongeval", zegt burgemeester Wilfried Vandaele.

Het incident speelde zich af op de terreinen van voetbalclub KSK Wenduine langs de Leopold II-laan. Hoe de gasfles kon exploderen, wordt nog onderzocht. Vlak na de ontploffing en bijhorende brand was tot ver in Wenduine en De Haan een grote rookpluim te zien. De brandweer kon nog enkele gasflessen uit het brandende opberghok weghalen en zo een mogelijk nog grotere ontploffing vermijden.

Wat de twee jongeren daar deden, is nog onduidelijk. “De twee slachtoffers zijn niet uit de buurt of bij de voetbalploeg betrokken”, zegt burgemeester Wilfried Vandaele (N-VA). Vast staat wel dat de twee fikse brandwonden opliepen. Bij een van hen zou dat volgens de burgemeester ook in het gezicht en op de borst zijn. Die persoon, een 19-jarige uit Blankenberge, werd met de helikopter overgebracht naar het brandwondencentrum in Neder-Over-Heembeek. Zijn 22-jarige gezel uit Zeebrugge is iets minder zwaar gewond en ligt momenteel in een Gents ziekenhuis.

“Het parket stelde een deskundige aan om te achterhalen hoe de ontploffing juist kon gebeuren", zegt Dennis Goes van de politiezone Bredene/De Haan. “Het is wachten op zijn bevindingen vooraleer we daar uitspraken over kunnen doen.”

Ook politiemotard in ziekenhuis

Op weg naar de interventie raakte een motorrijder van de politiezone nog betrokken bij een zwaar verkeersongeval langs de Zeelaan in Bredene. “Door een manoeuvre van een wagen belandde de man in de graskant”, zegt burgemeester Vandaele. Volgens commissaris Dennis Goes gaat de toestand van de politieman wel de goeie richting uit. “Levensgevaar is er niet, al zal de man wellicht nog even in het ziekenhuis moeten blijven”, aldus Goes.