Tranen van geluk: Stien (15) mag na 35 (!) dagen ouders nog eens vastpakken Kinderen in preventorium De Haan zitten al weken zonder bezoek DVDE JVDA sam

13 april 2020

22u15

Bron: VTM NIEUWS 199

Het is een emotioneel moment wanneer Stien Felies (15) en haar ouders eindelijk nog eens in elkaars armen kunnen vallen. Stien verblijft met chronisch zieke - en dus kwetsbare - jongeren in het zeepreventorium in De Haan, en daar doen ze er alles aan om het virus buiten te houden. Bezoek werd stapsgewijs opnieuw toegelaten. Pas deze week is een bezoekregeling van kracht voor jongeren boven de 12 jaar, en nu is het dus eindelijk de beurt aan Stien.

Het zeepreventorium, waar kinderen en jongeren tot 18 jaar verblijven, ligt er verlaten bij sinds de invoering van de coronamaatregelen. Gangen en speelruimtes blijven leeg, de jonge patiënten zitten meer op hun kamer en houden contact via sociale media.

Bekijk hier de volledige reportage:



