Tiental mensen kort geëvacueerd na brand in appartement Mathias Mariën

20 september 2020

19u17 0 De Haan Rond 9.30 uur zondagochtend was er brand in een appartementsgebouw in de Ringlaan-Noord in De Haan.

Een technisch defect had voor vuur gezorgd in de dampkap van een appartement op de tweede verdieping en dat had voor een zware rookontwikkeling in het ganse gebouw tot gevolg. De politie evacueerde de bewoners van het vier verdiepingen tellende gebouw én uit voorzorg ook dat ernaast (een 10-tal mensen in totaal). De brandweer had de situatie snel onder controle. Niemand raakte gewond. Het stuk Ringlaan-Noord was ongeveer een uur afgesloten voor het verkeer.