Tien kustplekjes, tien keer anders. Ontdek De Haan: een dorp aan zee in Belle Epoque-stijl én de gezondste plek aan de kust

De Haan

Maak kennis met de meest pittoreske badplaats van de hele kust: De Haan, het dorp aan zee in Normandische stijl waar hoogbouw verboden is en de belle epoque moeiteloos de tand des tijds doorstond. Zelfs Albert Einstein heeft hier enkele maanden vertoefd. Met zijn brede strand, prachtige duinen en Duinbossen, culinaire hoogstandjes en vele sportmogelijkheden is De Haan het meest uitgebalanceerde bestemmingsoord van de kust, als je het ons én aan Koen Crucke vraagt. Deel negen van onze reeks rond de kust in 2020. De vorige afleveringen gemist? Lees het hier nog eens opnieuw.