Terug bloemetjes op het vernieuwde Leopoldplein om historisch karakter te bewaren Leen Belpaeme

05 juli 2019

09u24 0 De Haan De werken aan het Leopoldplein zijn net op tijd klaar voor de zomer. Het plein is dan ook één van de drukste plaatsen in de badplaats.

De wegen- en rioleringswerken, uitgevoerd door Farys in opdracht van de gemeente, zijn nagenoeg voltooid. Momenteel worden de vaste zitbanken afgewerkt en worden de losse zitelementen geplaatst. Aan de parkeervakken op het oostelijk gedeelte van het Leopoldplein worden de laatste werken uitgevoerd. Deze week wordt de voegvulling in de parkeervakken aangebracht, zodat die komend weekend in gebruik kunnen worden genomen. Enkele details moeten nog afgewerkt worden. Deze werken zullen na de zomervakantie uitgevoerd worden.

De groenaanleg werd door de eigen gemeentelijke groendienst uitgevoerd. Door de vertraging van de werken kon hiermee pas vorige week gestart worden. Het terrein werd genivelleerd, er werden 590 vierkante meter graszoden aangebracht en de middenstukken werden afgeboord met cortenstaal waarin 1.600 eenjarigen worden aangeplant. “De aanleg van die bloemperken werden ons opgelegd door het Agentschap Onroerend Erfgoed. Hiermee willen ze het historisch karakter van het plein behouden”, zegt schepen Mathieu Delbarge.