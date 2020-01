Tennisclub legt padelterrein aan in Astridpark Leen Belpaeme

09 januari 2020

13u14 0 De Haan TC Parc Astrid start volgende week met de aanleg van een padelterrein in het Astridpark in Wenduine. De club kreeg de concessie toegewezen en investeert zelf ruim 50.000 euro in het nieuwe terrein.

TC Parc Astrid werd enkele jaren geleden opgericht en ondertussen kreeg de club de concessie voor de twee tennisterreinen in het Astridpark. “Het aantal leden steeg sterk naar 234 leden. We waren ook al enkele jaren vragende partij voor een padelterrein. Bij het aantreden van het nieuwe schepencollege hebben we de vraag opnieuw op tafel gelegd. Zij hebben een concessie uitgeschreven volgens de regels. Iedereen kon meedingen. We hebben een dossier opgemaakt en een financieel plan. Als voorbereiding ben ik samen met Peter Buyle naar Spanje getrokken om een diploma als padeltrainer te behalen”, licht bestuurder Tom Dermaut toe.

“Volgende week starten de werken en we hopen op 1 februari te kunnen spelen op het padelterrein.” De club financiert de aanleg volledig zelf. “We investeren zo’n 50.000 euro. Onze bedoeling is niet perse om extra leden aan te trekken, maar we willen eerder de huidige leden ook padel kunnen aanbieden. Met twee tennisterreinen zitten we immers redelijk krap voor het groeiend aantal leden. We zien alvast dat de vraag er is want van de 40 mensen die hun lidgeld al vernieuwd hebben, schreef 90 procent zich in voor zowel tennis als padel.”