Sunparks De Haan verandert in Center Parcs: 39 miljoen euro voor werken aan cottages, zwembad en kinderparadijs Leen Belpaeme

19 november 2019

14u30 0 De Haan Sunparks De Haan verandert in mei volgend jaar - net zoals in 2011 al even het geval was - in Center Parcs. Deze keer wordt er samen met de naamswijziging ook 39 miljoen euro geïnvesteerd. Verwacht wordt dat het aantal overnachtingen fors zal stijgen met meer buitenlandse bezoekers. Center Parcs De Haan zal ook 140 extra werknemers tellen.

Vakantiecentrum Sunparks De Haan opende in 1989 de deuren. In 2007 werd het park overgenomen door Pierre & Vacances Group en in 2011 wijzigde de naam even in Center Parcs. “We hebben toen een fout gemaakt door de naam te veranderen zonder het park aan te passen. Onze vaste Center Parcs-bezoekers hadden daardoor niet het gevoel dat het park voldeed aan de verwachtingen. Nu investeren we in totaal 39 miljoen euro om het park ook om te vormen tot een volwaardige Center Parcs”, zegt Paul Renders, managing director van Center Parcs België.

Vierde Center Parcs in België

De Haan zal het vierde park van Center Parcs in België hebben, na De Vossemeren, Erperheide en Les Ardennes. “We wilden graag een Center Parcs aan de kust in België. Oostduinkerke blijft wél een Sunparks. Daarvoor is ook een trouw publiek dat meestal uit België komt, terwijl de nieuwe Center Parcs naar verwachting zo’n 40 procent Belgen zal ontvangen en daarnaast vooral Nederlanders, Duitsers en Fransen.”

Vernieuwde cottages

In totaal wordt anderhalf jaar gewerkt in het park. Alle werken moeten klaar zijn tegen mei volgend jaar. “Momenteel is al 70 procent van de 519 cottages vernieuwd. De huisjes werden volledig gestript en hebben een nieuwe vloer, badkamer, keuken en volledig nieuw meubilair.” Ook aan de faciliteiten werd volop gewerkt. “Momenteel is al één restaurantconcept vernieuwd, maar er komen verscheidene concepten. De supermarkt is al aangepakt en er zijn nog werken bezig aan een volledig nieuw kinderparadijs”, vertelt Yves Vermeire, general manager van Center Parcs Park De Haan.

Wildwaterbaan

Het park was de voorbije zes weken gesloten, omdat er ook een andere koepel geplaatst is over het zwembad. “De vorige koepel was volledig versleten. In de komende maanden wordt ook het zwembad zelf nog verder aangepakt met een nieuwe wildwaterbaan, maar ook nieuwe decoratie en planten.”

Op vlak van digitalisering zet het park ook stappen vooruit. “De gasten krijgen voortaan een badge in een armband waarmee ze gemakkelijk binnen kunnen in hun huisje, maar waarmee ze ook de hokjes in het zwembad kunnen bedienen en in de toekomst ook activiteiten mee kunnen boeken. We zullen het ontspanningsprogramma fors uitbreiden”, zegt Vermeire.

Van 560.000 naar 650.000 overnachtingen

De naam van het park wijzigt officieel vanaf 1 mei. “Maar de gasten die de komende maanden op bezoek zijn, kunnen uiteraard al genieten van de vernieuwingen. Vanaf 2 december zal het mogelijk zijn om te boeken voor aankomsten vanaf mei 2020”, zegt Erwin Dezeure, CSR Director Center Parcs Europe.

De vernieuwingen zullen ook gevolgen hebben voor De Haan zelf. “We verwachten enerzijds een stijging van het aantal overnachtingen: van 560.000 naar 650.000 per jaar. Er zullen ook meer mensen aan het werk kunnen. We gaan van 207 naar 265 voltijdse equivalenten, wat in aantal mensen neerkomt op een stijging van 560 naar 700 medewerkers.”

De overkoepelende groep van Center Parcs heeft zes parken in België, waarvan drie van Sunparks. Center Parcs investeert in totaal 600 miljoen in de bestaande parken in Europa.