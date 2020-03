Sunparks De Haan sluit de deuren. 1.700 nieuwe gasten moeten rechtsomkeer maken, toeristen die er al waren moeten vertrekken Leen Belpaeme

13 maart 2020

13u20 10 De Haan De zes Belgische vestigingen van Center Parcs en Sunparks sluiten door het coronavirus tijdelijk de deuren. Burgemeester Wilfried Vandaele had vannacht al een overleg met het park.

Sunparks De Haan beschikt over 600 ‘huisjes' met een capaciteit van 3.000 gasten. “Tel daar nog eens de bezoekers bij voor het subtropisch zwembad en je zit al snel met 3500 mensen op een kleine oppervlakte. Daarnaast is het zwembad echt wel een potentiële broeihaard voor virussen. Om die reden hebben we beslist om het park te sluiten", zegt Vandaele. Ondertussen zijn alle parken binnen de groep al gesloten. De aanwezige toeristen werd gevraagd om na de middag te vertrekken. “Er worden daarnaast ook een 1700 mensen verwacht. Er wordt geprobeerd om die mensen nog te bereiken, maar als ze hier toch toekomen dan moeten ze rechtsomkeer maken.” Veel gasten waren vanmorgen nog niet op de hoogte en werden door de aanwezige personeelsleden ingelicht. Dat verliep heel rustig. Enkel mensen die een huisje in eigendom hebben in het park mogen momenteel blijven in het park.

De hotels blijven momenteel wel open. “Dat is momenteel inderdaad een grijze zone want ze kunnen niet op restaurant", zegt Vandaele nog.