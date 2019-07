Strand Wenduine even ontruimd om obus te laten ontploffen Jelle Houwen

Het strand van Wenduine werd zondag kort voor de middag even ontruimd door de politie nadat er een obus gevonden werd in het zand. Het ging om een vrij groot exemplaar van meer dan een halve meter en de bom dateert uit de Eerste Wereldoorlog. Opruimingsdienst Dovo kwam ter plaatse om het projectiel onschadelijk te maken. Daarvoor werd een ruime perimeter ingesteld. De luide knal die volgde was tot ver in de buurt te horen. Daarna mocht iedereen terug het strand op.