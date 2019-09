Strand even afgesloten voor ontploffing opgegraven projectiel Bart Boterman

18 september 2019

13u18 2 De Haan Op het strand van De Haan, ter hoogte van het Zeepreventorium, heeft ontmijningsdienst DOVO woensdagvoormiddag een projectiel tot ontploffing gebracht. De politie Bredene/De Haan hield wandelaars op veilige afstand door middel van een perimeter.

Menig wandelaar vroeg zich woensdagvoormiddag af wat er aan de hand was op het strand van De Haan. “Op het strand en voor de kust worden sinds het einde van het zomerverlof opnieuw obussen, bommen of projectielen opgespoord. Die zijn in de Tweede Wereldoorlog geplaatst door de nazi’s om de kust te beschermen, zoals de zogenaamde rommelasperges. Daarnaast zijn er ook heel wat oorlogsprojectielen geland op het strand”, zegt commissaris Dennis Goes van de lokale politiezone Bredene/De Haan.

“Ontmijningsdienst DOVO kiest ervoor om die projectielen op het strand tot ontploffing te brengen, onder de grond. Wij staan daarbij in voor de veiligheid. Dit keer ging het om een kleine ontploffing van een klein projectiel”, aldus de commissaris.