Steffie en Bruno startten twee jaar geleden hun eigen boerderij met jersey koeien: “Het is zalig om onze kinderen hier te zien opgroeien” Leen Belpaeme

06 november 2019

18u19 0 De Haan Het is niet vanzelfsprekend om als jonge ondernemers in de boerenstiel te stappen. Toch hebben Steffie Colpaert (31) en haar man Bruno De Grande (30) het twee jaar geleden gewaagd. Steffie groeide zelf op in het varkensbedrijf van haar ouders en wilde dat ook haar kinderen in een boerderij zouden opgroeien. Omdat haar man meer van koeien hield dan van varkens startten ze de Jerseyhoeve in De Haan. Ze verkopen verse melk en ijs en zitten boordevol plannen.

Twee jaar na de start hebben Steffie en Bruno geen seconde spijt om zelf in de boerenstiel te stappen. “Ik heb zelf een droomjeugd gehad op de boerderij van mijn ouders. Mijn man is ook opgegroeid in een familie met heel wat boeren. We werkten eerst allebei in een andere sector maar het begon toch te kriebelen om een eigen bedrijf op te richten. Na een lange zoektocht kwamen we in De Haan terecht. Zelf ben ik van Oudenburg en mijn man is van Gent, maar we hebben hier een mooie uitvalsbasis gevonden. We hebben gekozen voor jersey koeien omdat die een vette en eiwitrijke melk produceren. Veel mensen zeggen dat het hen nog doet denken aan de melk van vroeger.” Het koppel startte met zo’n vijftig koeien die werden overgebracht vanuit Denemarken. Ondertussen hebben ze net geen honderd koeien. “We zijn er elke dag mee bezig van 6 uur ’s morgens tot ’s avonds laat. Ook als we een avondje weggeweest zijn, ga ik ’s avonds nog even langs de stallen om te controleren of alles in orde is”, zegt Bruno.

We moeten hard werken, maar we kunnen ook veel tijd doorbrengen met de kinderen Steffie Colpaert

Het is hard werken, maar er zijn ook voordelen voor het gezin met twee jonge kinderen van 3,5 en 1,5 jaar. “De eerste jaren hebben we wat onderschat omdat ik nog zwanger was, maar het is zalig om te zien hoe de kinderen zich uitleven op de boerderij. De oudste heeft de helft van de herfstvakantie doorgebracht op zijn tractor. We moeten hard werken, maar we kunnen ook veel tijd doorbrengen met de kinderen. Ze lopen gewoon met ons mee.”

Vers ijs

Het koppel verkoopt hun producten ondertussen in automaten en wil nu ook ijs verkopen via horecazaken. “We zijn in mei 2018 gestart met een melkautomaat. Na ruim een jaar hebben we heel wat vaste klanten voor de onbewerkte melk. We zien dat ook heel wat toeristen, en dan vooral Duitsers de weg vinden naar de boerderij. Het is echt een heel divers publiek. Je merkt dat mensen terug graag weten waar hun producten vandaan komen”, vertelt Steffie. Dit jaar is de onderneemster ook gestart met het maken van ambachtelijk ijs met de melk. “Ik heb een opleiding gevolgd zodat we onze eigen producten volledig zelf kunnen maken. We hebben al ijs geleverd aan één horecazaak in Houthave en dat heeft goed gewerkt. We hebben ook een nieuwe automaat geplaatst met het verse ijs en ook dat loopt heel goed. Als ik tijdens de zomer iets op sociale media plaatste, dan was de automaat ’s avonds vaak leeg.”

Er komen ook steeds meer vragen van bezoekers om de boerderij te bezoeken. “We zien bij toeristen dat onze speciale koeien in de smaak vallen. Toeristen vragen regelmatig of ze de stallen eens mogen bezoeken. We werken nu ook al mee aan ‘Melk for kids’ waarbij scholen op bezoek kunnen komen. Op die manier zien kinderen waar melk vandaan komt.” Het koppel heeft ook nog heel wat plannen. “We hebben een automatenwinkel gemaakt waar mensen al onze producten kunnen kopen. Ik zou ook graag nog yoghurt maken en wil zo verder uitbreiden in aantal producten.”