Sportdienst kan voortaan met robot sportvelden belijnen Leen Belpaeme

02 september 2019

10u54 0 De Haan Het gemeentebestuur van De Haan heeft een robot aangekocht die de belijning van de voetbalvelden automatisch kan doen.

De Expo-Line Robot Linemarker wordt ingesteld om de voetbalterreinen automatisch te belijnen. Eens het terrein is ingesteld, doet de robot de rest. “Ook andere sportvelden kunnen geprogrammeerd worden, o.a. volleybal, basket, tennis, atletiek”, licht schepen Mathieu Delbarge toe. “Deze robot van 27 kg bestaat uit een stalen frame en heeft drie wielen, waarvan één zwenkwiel dat de aansturing volgt van de twee aandrijfwielen. Die maken ongeveer 200 berekeningen per seconde om de juiste richting te bepalen. Het toestel bevat een GPS-antenne en ontvangt met 2 cm nauwkeurigheid. Dit bespaart veel werk bij het uitmeten en belijnen van de velden”, zegt de schepen van Sport. Eenmaal uitgemeten staat het veld steeds in de tablet geregistreerd. “De verf die wordt gebruikt, is kant-en-klare belijningsverf die niet bezinkt en geen klonters vormt.”