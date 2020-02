Soap rond werken Ringlaan in Wenduine blijft duren: contract met aannemer wordt verbroken Mathias Mariën

04 februari 2020

15u18 0 De Haan De Vlaamse overheid is op zoek naar een nieuwe aannemer om de aanslepende werken aan de Ringlaan in Wenduine te hervatten. Die liggen ondertussen al maanden stil en liepen al meer dan een jaar vertraging op. Afgelopen vrijdag werd het contract met de aannemer verbroken. “We krijgen heel wat vragen en kritiek, maar zitten zelf niet achter het stuur om beslissingen te nemen”, zegt burgemeester Wilfried Vandaele (N-VA).

Ruim twee jaar: zo lang zijn de werken aan de Ringlaan al bezig. Althans, in theorie. In praktijk komt er amper schot in de zaak en liggen de werken al maanden stil. Aanslepende technische discussies over niet correcte uitvoering van de werken liggen aan de basis. “De gemeente krijgt heel veel vragen en kritiek, maar zit niet aan het stuur”, zucht burgemeester Wilfried Vandaele. Het Agentschap Wegen en Verkeer is verantwoordelijk voor de wegenwerken en de coördinatie en Aquafin voor de riolering. Het gemeentelijke aandeel in de rioleringen wordt opgevolgd door Farys. Maandagavond was er een vergadering met alle betrokken partijen om de situatie te bespreken.

“De Vlaamse overheid heeft alles geprobeerd om in der minne een oplossing te vinden met de huidige aannemer Aclargo, zonder resultaat”, zegt het AWV. “Uiteindelijk werd het contract eind vorige week opgezegd." Het grootste probleem blijken de rioleringsbuizen onder de rotonde ter hoogte van Manitoba te zijn: die werden slecht geplaatst en slecht gefundeerd. Maar ook ter hoogte van de molen moeten borduren herlegd worden. Nu het contract is stopgezet, zal de Vlaamse overheid een nieuwe aannemer zoeken om die fundering te versterken via speciale technieken en om een ‘kous’ in de buizen aan te brengen zodat die ook aan de binnenkant verstevigd worden. “Hopelijk wordt een aannemer gevonden die dat werk nog voor de zomer kan klaren. Zekerheid dat het voor de zomer lukt, is er echter niet. In ieder geval zal Wenduine wel toegankelijk blijven deze zomer”, zegt burgemeester Vandaele.