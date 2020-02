Sneukeltoer pakt uit met producten van lokale handelaars Leen Belpaeme

26 februari 2020

14u56 2 De Haan Op zondag 29 maart is er opnieuw de Sneukeltoer in De Haan. De wandeling werd grondig vernieuwd met proeverijen van lokale streekproducten aan toeristische hotspots.

De Sneukeltoer zal 12 kilometer lang zijn en halt houden bij 7 toeristische hotspots zoals het Molenaarshuis, de Jerseyhoeve en Sunparks. Tijdens de tocht zullen de deelnemers kunnen proeven van heel wat producten van lokale handelaars. Op de Jerseyhoeve krijg je bijvoorbeeld een frisco, in de Westhinder staat een vissoep klaar. Onderweg wordt ook wijn aangeboden, sprot met brood, rochers van Sanders, pudding van de Hoevewinkel, een Seaking Blond, koffie van Koffie Kan en Mangalica charcuterie & Trio van graskaas van Hof Ter Meulen.

“We hebben wandeling grondig vernieuwd en beslist om ook lokale producten er in te verwerken”, zegt schepen Marleen De Soete (Vooruit). De gemeente mikt op 500 à 600 deelnemers. De deelnemers kunnen starten tussen 13 en 14 uur aan het gemeentehuis. De deelnameprijs bedraagt 15 euro voor volwassenen en 10 euro voor kinderen tot 14 jaar. Inschrijven kan tot 20 maart zodat de handelaars genoeg voorraad kunnen voorzien. Meer info via toerisme@dehaan.be of 059/24.21.34.