Scoutsleider (21) uit De Haan overleden na val tijdens boottochtje in Bulgarije Mathias Mariën

18 september 2019

12u19 64 De Haan Een 21-jarige scoutsleider uit De Haan is begin deze week om het leven gekomen in Varna, een kuststad aan de Bulgaarse Rivièra. Dat wordt bevestigd aan onze redactie door Buitenlandse Zaken.

Cyriel Put verbleef er samen met enkele vrienden op een jacht, toen hij maandagnacht even na 2 uur ten val kwam en in het water belandde. Zijn vrienden verwittigde de reddingsdiensten die meteen ter plaatse kwamen. Pas een dag later konden ze het lichaam lokaliseren. Voor Cyriel kwam alle hulp echter te laat. De precieze omstandigheden zijn niet helemaal duidelijk. De jonge twintiger was scoutsleider bij Noordland in Bredene en was een graag gezien figuur. Bij de scouts komt het nieuws hard aan en kwamen ze dinsdagavond samen om de dood van hun leider te verwerken. Voorlopig willen ze daar liever nog geen commentaar geven op het overlijden. Ook de familie wenst liever niet te reageren.