Schoolomgevingen krijgen kleurrijke markeringen Leen Belpaeme

03 juni 2020

08u46 0 De Haan De maand mei is traditioneel ‘pride-maand’. Tal van LGBT-organisaties (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender) roepen daarbij jaarlijks op om internationaal aandacht te vragen voor de gelijke kansen van deze minderheidsgroepen. De Haan neemt nu het initiatief om kleurrijke markeringen aan te brengen in de buurt van enkele scholen in De Haan.

De Haan zal kleurrijke markeringen aanbrengen in de buurt van enkele scholen. De markeringen hebben een dubbele functie. Enerzijds moet een kleurrijke markering op het wegdek die autobestuurders aansporen om te vertragen bij het naderen van de schoolzone, en anderzijds wordt er aandacht gevraagd voor deze minderheidsgroepen. “Hiermee willen we aantonen dat we een warme verdraagzame gemeente zijn, waar iedereen zich welkom voelt. Naast de 6 klassieke regenboogkleuren (rood, oranje, geel, groen, koningsblauw en paars) zullen ook de transgenderkleuren roze en lichtblauw aangebracht worden, alsook de kleuren bruin en zwart die symbool staan voor niet-blanke LGBT’ers”, licht schepen Mathieu Delbarge toe. “We willen als gemeentebestuur hierin een progressief standpunt innemen en op deze manier oproepen tot meer verdraagzaamheid in onze maatschappij.” Het ingediende voorstel werd unaniem goedgekeurd door de voltallige gemeenteraad.