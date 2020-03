School vult noodopvang hartverwarmend in. “Iedereen kan aan onze kinderen vragen om een gratis hartje te maken voor grootouders of zorgverleners” Leen Belpaeme

15 maart 2020

10u28 0 De Haan In basisschool Einstein in De Haan wil het schoolteam een originele en hartverwarmende invulling geven aan de noodopvang. Vanaf maandag 16 maart zullen ze met zijn allen hartjes knutselen die via de post verstuurd worden naar rust - en zorgcentra en naar zorgverleners.

De kinderen in de noodopvang van basisschool Einstein zullen de komende dagen 500 hartjes maken om op te sturen naar zorgkundigen en bewoners van woonzorgcentra. Met de actie ‘stuur een hartje’ willen ze de boodschap verspreiden dat ze hen niet vergeten en een hart onder de riem steken. Basisschool Einstein wil de actie zo ruim mogelijk verspreiden. Iedereen die dat wil, kan via de website www.stuureenhartje.be aan onze kinderen vragen om een gratis hartje te maken. De hartjes dragen ook een gedichtje of persoonlijke boodschap. “Oma’s en opa’s kunnen onze steun goed gebruiken. En aan onze helden in de zorgsector willen we laten weten hoezeer we hun inspanningen waarderen. We hopen dat andere scholen zullen aansluiten bij dit initiatief zodat de hartjes zich – liefst nog sneller dan het gevreesde virus - zullen verspreiden. Scholen kunnen ons contacteren via dezelfde website”, zegt Directeur Marnic Bos.

Wie het initiatief een warm hart toedraagt, kan de actie steunen door een bijdrage te storten om de postzegels te helpen betalen. Dat kan op BE 53 0682 1043 4453