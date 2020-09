Scan je afval en verzilver gespaarde ‘munten’ bij lokale handelaars: Fost Plus en De Haan lanceren pilootproject Leen Belpaeme

15 september 2020

17u35 0 De Haan De Haan en Fost Plus hebben de handen in elkaar geslagen voor een project om de gemeente netjes te houden. De Click zet inwoners, tweedeverblijvers en toeristen aan om hun vuilnis ook buitenshuis in de juiste afvalbak te gooien. Daarvoor is een webapp ontwikkeld. Door elke opgeraapte of in de juiste afvalbak gegooide verpakking te scannen met je smartphone, spaar je ‘Circular UCoins’. Die kan je bij de lokale handelaars verzilveren.

Het project van De Click wil vooral een mentaliteitswijziging teweegbrengen rond zwerfvuil. De Circular UCoins die je spaart door te ‘clicken’, verruil je voor extra’s bij aankoop in deelnemende winkels of bij een bezoek aan de horeca. “Zo bedanken we wie het goed doet”, zegt Patrick Laevers, managing director bij Fost Plus. “We willen dat mensen de mentale ‘click’ maken, zodat zwerfvuil uit het straatbeeld verdwijnt.”

Zo werkt het

De Haan is de eerste gemeente die de Click implementeert. Het project loopt gedurende een jaar in De Haan en wordt in die periode voortdurend gemonitord en bijgestuurd. Zo werd in de voorbije periode al bekeken welk afval er in de openbare vuilbakken werd gedeponeerd.

Hoe werkt het? “Via de app van de Click scan je de barcode van elke verpakking die je buitenshuis zelf opraapt en in de juiste afvalbak gooit. Zo spaar je Circular UCoins die ingewisseld kunnen worden tegen voordelen bij de lokale handelaars. Naast de dubbele afvaleilanden voor pmd en restafval zoals je die bijvoorbeeld op het strand vindt, werden op strategische plaatsen in straten en op pleinen afvalbakken opvallend aangekleed. Afval dat daarin ongescheiden wordt ingezameld, gaan we voorsorteren, zodat de verpakkingen maximaal gerecupereerd worden voor recyclage. Beide trajecten passen in de strategie van Fost Plus om het buitenshuis ingezamelde pmd te verdubbelen tegen 2023. Tijdens specifieke evenementen of activiteiten zullen we extra teams inzetten om iedereen aan te zetten te ‘clicken’”, zegt Laevers.

Testcase

De Haan heeft de voorbije jaren al heel wat inspanningen gedaan om zwerfvuil aan te pakken en is dan een goede testcase. De app werkt overigens momenteel enkel in De Haan. Er is ook een beveiliging ingebouwd tegen fraude.

Al 15 handelaars

De gemeente is tevreden dat ze de app nu al mag testen. “Wij zijn blij dat Fost Plus onze gemeente uitkiest om er met het nieuwe project van start te gaan. We weten hoe populair ‘games’ zijn en hier willen ze mensen er met een game en een beloningssysteem toe aanzetten zwerfvuil te vermijden en uit de omgeving te halen”, zegt burgemeester Wilfried Vandaele (Open & N-VA).

Schepen Marleen De Soete (Vooruit!) ziet dan weer een belangrijke link met de lokale handel. “Ondertussen nemen zo’n 15 handelaars deel aan de actie waarbij een divers aanbod aan voordelen aangeboden wordt. Dit is voor hen ook een boost na een moeilijke periode.”

Voor meer informatie: bezoek www.the-click.be en www.the-click.app om de app te downloaden.