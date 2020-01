Rookmelders voorkomen erger bij badkamerbrand in Wenduine Mathias Mariën

28 januari 2020

13u02 0 De Haan Langs de Wulpjesweg in Wenduine is maandagavond brand uitgebroken in de badkamer van een woning. De bewoners zaten op dat moment beneden en werden gealarmeerd door de rookmelders. “Het koppel kon de nacht doorbrengen bij hun dochter”, zegt burgemeester Wilfried Vandaele (N-VA), die persoonlijk ter plaatse ging.

Het vuur ontstond even na 20 uur aan een elektrisch vuurtje in de badkamer. De schade in de ruimte is aanzienlijk, maar de rookmelders hebben wellicht erger vermeden doordat de bewoners het vuur nu snel opmerkten. De toegesnelde brandweer had de situatie dan ook snel onder controle. De woonst is tijdelijk onbewoonbaar, maar met het nodige kuiswerk zal de meeste schade snel opgeruimd zijn. Er raakte bij de brand niemand gewond.