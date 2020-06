Reserveren voor bezoek aan recyclagepark blijft verplicht, maar kan straks ook online Leen Belpaeme

24 juni 2020

10u43 9 De Haan Het college van burgemeester en schepenen van De Haan besliste om het recyclagepark in De Haan te vernieuwen en aan te passen aan de huidige digitale noden. Bezoekers zullen voortaan altijd online moeten reserveren.

Sinds 7 april is het recyclagepark van De Haan enkel toegankelijk via telefonische reservering waardoor de toestroom van bezoekers beter geregeld wordt en de gezondheid van zowel burgers als parkwachters niet in gevaar komt. Het systeem wordt daarom behouden, maar de reservering kan voortaan digitaal gebeuren. Het college besliste om een online tool aan te kopen waarbij de bezoekers voortaan op voorhand hun afspraak kunnen inplannen. Parkwachters zullen de aanvoer ook monitoren. De nieuwe online toepassing zal je kunnen raadplegen met pc, laptop, smartphone en iPad en zal eenvoudig in gebruik zijn. Bezoekers zonder pc zullen gratis kunnen reserveren in de bibliotheek van De Haan, het toerismekantoor De Haan en de bibliotheek van Wenduine. Een nieuwe zuil aan de ingang controleert je eID-kaart. Wie niet gereserveerd heeft, wordt wandelen gestuurd. Elk bezoek duurt maximaal 15 minuten. Aan de uitgang van het recyclagepark zal je contactloos kunnen betalen met een bankkaart. “Met deze digitalisering en het online reserveringssysteem slaan we vliegen in één klap”, licht schepen Marleen De Soete (Vooruit!) toe. “Niet alleen zullen de bezoeken aan het containerpark ook na Covid- 19 verder vlot en veilig kunnen verlopen, maar ook blijven de bewoners van de Duinenweg gespaard van files aan het containerpark”, zegt de schepen nog. De totale investering voor de vernieuwingen komt op 16.263 euro (exclusief btw).