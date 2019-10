Renovatiewerken bij Sunparks De Haan. Volledig nieuw dak voor het subtropisch zwembad Leen Belpaeme

11 oktober 2019

16u02 0 De Haan In Sunparks in De Haan zijn momenteel ingrijpende werken bezig aan het subtropisch zwembad. Er waren al twee nachtelijke transporten onder politiebegeleiding nodig om de hoofdspanten voor de koepel naar De Haan te brengen. Ondertussen zijn ook al 359 van de 519 vakantiehuizen in het park vernieuwd.

Sunparks is momenteel bezig met werken aan het recreatiecentrum in het park. Het vakantiepark is gesloten van 1 oktober tot 14 november om die renovatiewerken te kunnen uitvoeren. In die periode wordt het dak van het zwembad volledig vernieuwd en ook de kleedkamers worden aangepakt. Voor het dak werden ’s nachts spanten aangevoerd met twee vrachtwagens van elk 35 meter lang, 3,55 meter breed en 44 ton zwaar. De werken aan het dak springen het meest in het oog, maar ondertussen komt er in de centrale faciliteiten ook een nieuw buffetrestaurant en een snackbar. Daarnaast krijgt het retailgedeelte nog een make-over. De voorbije jaren werd al sterk ingezet op het vernieuwen van de vakantiehuizen. Zo zijn tot op heden al 359 van de 519 vernieuwd. Het park opent opnieuw zijn deuren op vrijdag 15 november. Op de website van Sunparks wordt nu al reclame gemaakt voor de vernieuwde huisjes met een vernieuwd kleurrijk interieur, meer comfort en nog altijd gratis toegang tot Aquafun en Kids World.

Sunparks werd in 2007 overgenomen door Pierre & Vacances, het moederbedrijf dat ook achter Center Parcs zit. Begin 2011 werd de naam ook even gewijzigd naar Center Parcs, maar daar werd later op terugkomen. Zo zijn er nog drie parken onder naam Sunparks in België, waaronder één in Oostduinkerke.