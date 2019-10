Rechtzetting over overeenkomst die gemeente sloot met ontslagen personeelslid Leen Belpaeme

22 oktober 2019

De gemeenteraad van De Haan keurde tijdens de vorige gemeenteraad een overeenkomst goed met de voormalige bestuurssecretaris, nadat de persoon in kwestie een ontslag wegens dringende redenen aanvocht bij de arbeidsrechtbank. Volgens de betrokkenen schepenen lag het voorstel dat nu goedgekeurd is al voor het ontslag op tafel. Ze zijn niet akkoord met informatie die in ons vorig artikel werd meegedeeld door burgemeester Wilfried Vandaele.

“Het voorstel was toen gewoon ontslag en uitbetaald worden tot einde van haar contract eind augustus en het huidig dadingsvoorstel is nog altijd hetzelfde. Het voorstel werd toen niet aanvaard. In tegenstelling tot wat de burgemeester verklaart, heeft de betrokken persoon geen gelijk gekregen in het door haar voor de arbeidsrechtbank aangevochten ontslag wegens dringende redenen. Integendeel, er is nog geen vonnis van de arbeidsrechtbank tussengekomen en er zal ook geen tussenkomen door de dading. De arbeidsrechtbank heeft zich dus helemaal niet uitgesproken of haar ontslag wegens dringende reden al dan niet geldig was.”

De schepenen merken ook op dat het ontslag wegens dringende redenen werd genomen met 4 tegen 2. In het gerechtelijk onderzoek naar computerhacking, dat wel nog loopt, werd na twee jaar onderzoek nog niemand in verdenking gesteld door de onderzoeksrechter.