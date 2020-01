Proefproject voor eenrichtingsverkeer in de Grotestraat start maandag Leen Belpaeme

19 januari 2020

17u26 0 De Haan Vanaf 20 januari tot 20 april wordt de verkeerssituatie in de Grotestraat gewijzigd. In het gedeelte tussen de Stationsstraat en de Duinenweg geldt er dan eenrichtingsverkeer voor voertuigen in de richting van de Warvinge.

Voor bestuurders die maandag de Grotestraat nodig hebben in De Haan moeten goed opletten. De komende vier maanden wordt een proefproject gehouden om inzicht te krijgen in parkeren, snelheid, veiligheid en verkeerscirculatie in de Grotestraat zoals die in de toekomst gewijzigd zou worden. Zo kan het studiebureau de plannen toetsen aan de werkelijkheid. De gemeente wil hier immers eenrichtingsverkeer invoeren zodat de verkeersveiligheid voor fietsers drastisch zou verhogen. Er zijn daarom enkele wijzigingen. Zo is er tussen de Stationsstraat en de Duinenweg eenrichtingsverkeer in de richting van Warvinge. De maximum snelheid is 30 km/u. Parkeren langs beide zijden van de straat blijft mogelijk. Fietsers en bromfietsen klasse A rijden in beide rijrichtingen. De fietser rijdt rechts van de rijweg in de gevolgde rijrichting en links van de rijweg in tegengestelde rijrichting.

In het deel van de Grotestraat tussen de Duinenweg en de Warvinge blijft de situatie ongewijzigd. In de Duinenweg is er een parkeerverbod tussen de Grotestraat en de Stijn Streuvelsstraat, om het maneuvreren van voertuigen op het kruispunt Grotestraat-Duinenweg te vergemakkelijken. Er is ook een parkeerverbod tussen de Herman Teirlincklaan en de Wenduinsesteenweg om een vlotte verkeersdoorstroming ter hoogte van het containerpark te garanderen. Ook in de Molendreef is een parkeerverbod langs beide zijden over 40 meter ter hoogte van het kruispunt met de Grotestraat en het kruispunt met de Wenduinsesteenweg.