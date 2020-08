Proefproject eenrichtingsverkeer Grotestraat wijzigt op 1 september Leen Belpaeme

26 augustus 2020

15u32 0 De Haan Vanaf 1 september wordt de proefopstelling met eenrichtingsverkeer in de Grotestraat tussen de Stationsstraat en de Duinenweg gewijzigd. De heraanleg van de Grotestraat zelf is gepland voor 2021.

Op 20 januari werd het éénrichtingsverkeer in de Grotestraat (richting Duinenweg) ingevoerd als proefproject. Deze situatie werd ondertussen geëvalueerd op basis van tellingen. “Om een volledige evaluatie van het ‘proefproject Grotestraat’ te kunnen maken en te weten wat de impact op de verkeersafwikkeling en leefbaarheid van de omgeving is, is het evenwel noodzakelijk om ook eens het éénrichtingsverkeer in de Grotestraat van de Duinenweg richting de Stationsstraat uit te testen”, laat schepen van Mobiliteit Marleen De Soete weten.

Het omdraaien van de rijrichting in de Grotestraat werd oorspronkelijk gepland in mei maar de COVID-19-pandemie gooide de planning door elkaar. De rijrichting in de Grotestraat wordt nu op 1 september, met de ingang van het nieuw schooljaar, omgedraaid. Op deze datum wordt ook een tonnagebeperking + 3,5 ton ingevoerd in de Molendreef, Felix Timmermanslaan, Albrecht Rodenbachlaan en Baron van Caloenlaan. Tot slot wordt in de Wenduinesteenweg vanaf de Baron Van Caloenlaan en de Markstraat éénrichtingsverkeer voor voertuigen richting Stationsstraat ingevoerd met uitzondering van fietsers en bromfietsen klasse A. In dit deel van de Wenduinesteenweg en Marktstraat wordt tevens een fietssuggestiestrook en – pad aangebracht met een fietsopstelvak ter hoogte van de verkeerslichten.

Het is mogelijk dat bepaalde verkeerssituaties tijdens de proefperiode worden bijgestuurd. Bevindingen en voorstellen kunnen per mail worden bezorgd aan mobiliteit@dehaan.be.