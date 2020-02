Pop-Hippodroom komt terug naar het strand van De Haan Leen Belpaeme

12 februari 2020

14u34 7 De Haan België ontdekte vorig jaar voor het eerst in De Haan de paardenrennen op het strand. Dit jaar komt het evenement terug op 4 en 5 april.

Ook dit jaar wordt in De Haan het toeristisch seizoen geopend met een leuke opeenvolging van snelle, professionele draverraces van telkens twee paarden afkomstig van een dertigtal Belgische paardenstallen. Elke stal komt zijn typische kleuren verdedigen in een opeenvolging van shorttrackraces. De stevige paarden moeten steeds twee per twee een 280 meter lange sprint afleggen over een rechte lijn voor de zee, een indrukwekkend zicht. De races vinden plaats op het strand zelf en krijgen daar een live commentaar bij.

Over de 2 dagen worden meer dan 60 races van 2 paarden gelopen op het strand dat eruitziet als een hippodroom. De organisatoren zijn weliswaar volledig afhankelijk van de getijden. De uren zijn dus niet definitief, maar de wedstrijden zijn theoretisch voorzien tussen 13 en 17 uur. Er zal ook kunnen gewed worden.