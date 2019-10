Politie zoekt eigenaar van schattige poes die in Vlissegem werd gevonden Bart Boterman

14 oktober 2019

16u37 0 De Haan Is dit jouw poes? Neem dan contact op met de politie Bredene/De Haan. De jonge en tamme poes werd maandagmorgen hulpeloos aangetroffen in de straat Warvinge in Vlissegem bij De Haan en is naar het politiecommissariaat gebracht.

Voorlopig vangt de politie het katje dus op. Het dier heeft een grijsbruine vacht en een witte kin. Als niemand om zijn huisdier komt, zal de politie de kat naar dierenasiel Het Blauwe Kruis van de Kust in Oostende overbrengen. Hoewel dat verplicht is, is het dier is niet gechipt.