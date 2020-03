Politie zet drone met warmtecamera in om tweedeverblijvers op te sporen in vakantieparken aan de kust Leen Belpaeme en Mathias Mariën

28 maart 2020

17u48 106 De Haan Het grootste vakantiepark aan de kust werd zaterdag gecontroleerd op aanwezigheid van tweede verblijvers. De politie ging langs de percelen, maar er werd ook een drone ingezet om met de warmtecamera te bekijken of er mensen aanwezig waren. De gouverneur wil de controles nog doorzetten tijdens de Paasvakantie. “Mensen die nu nog naar de kust komen zijn echte idioten die

de boel verstoren”, zegt Carl Decaluwé.

In De Haan werd een park met 852 percelen op 18 hectare gecontroleerd op de aanwezigheid van tweede verblijvers. Ondertussen worden al enkele dagen strenge controles uitgevoerd langs de wegen om toeristen tegen te houden, maar de controles worden nu verder uitgebreid richting de vakantieparken aan de kust. “De vakantieparken en campings zijn allemaal gesloten op de permanente bewoners na”, legt burgemeester Wilfried Vandaele (N-VA) uit. “Tweede verblijvers mogen hier nu niet zijn. We hebben daarom vandaag een test gedaan met een drone. Uiteindelijk werden een tweetal mensen aangetroffen naast de 40 permanente bewoners. Zij moesten vertrekken. De bewoners laten we gerust. Ook rond deze mensen is een aparte regelgeving, maar we gaan nu niemand op straat zetten als mensen de boodschap krijgen om binnen te blijven.”

Vandaele pleit ervoor dat burgemeesters meer ruimte krijgen om bepaalde situaties te beoordelen. “Er zijn soms situaties waarbij mensen een goede reden hebben om in een vakantiepark te verblijven. Er is zo een vraag gekomen van iemand die op een corona-afdeling werkt in een ziekenhuis en de partner vecht momenteel tegen kanker. In die situatie zou het beter zijn als de partner naar de vakantiewoning mag komen, maar dat is volgens de regels niet toegelaten. Voor die mensen zouden we een uitzondering moeten kunnen maken.”

Draagvlak

De burgemeester ondersteunt de actie samen met de gouverneur van West-Vlaanderen en de Procureur des Konings. “We willen een duidelijk signaal geven dat het menens is in aanloop naar de Paasvakantie. Er zijn altijd

mensen die hun broek vegen aan de regels en als we nu geen maatregelen nemen zullen er in de Paasvakantie honderden mensen toch proberen te komen naar de kust”, zegt Vandaele nog. De burgemeester merkt ook een groot draagvlak bij de inwoners. “Mensen zijn bezorgd en terecht. In De Haan hebben we 7.000 vaste verblijven en 7.000 tweede verblijven. Ons inwonersaantal kan dus verdubbelen. Als die instroom niet gestopt wordt dan is er niet voldoende capaciteit om iedereen op te vangen bij een uitbraak.” De appartementen worden momenteel nog niet gecontroleerd, maar de burgemeester sluit niet uit dat er in de komende weken geen steekproeven zullen uitgevoerd worden. Gouverneur Carl Decaluwé is tevreden met de intensieve controles en benadrukt dat die richting én tijdens de paasvakantie zullen gehandhaafd worden. “Ik begrijp echt niet wat sommige mensen niet begrijpen aan de vraag om thuis te blijven. Echte idioten zijn het die de boel verstoren”, is Decaluwé duidelijk. “De komende weken zullen we er keihard op blijven toezien met strenge controles. Dat zal niet alleen op de toegangswegen zijn. Desnoods gaan we tijdens de paasvakantie alle appartementsblokken en campings af om tweedeverblijvers te verbaliseren. Er is geen goede uitleg meer om de regels te blijven overtreden.”