Politie zet drone in op strand en zeedijk om mensen die te dicht wandelen te verwittigen Leen Belpaeme

20 maart 2020

13u59 14 De Haan Het werd de voorbije dagen al duidelijk dat tweedeverblijvers over de ganse kust even niet welkom zijn. De maatregel werd ondertussen officieel doorgetrokken naar gans het land. Ook De Haan zal nu maatregelen nemen en zet komend weekend zelfs een drone in om mensen die te dicht bij elkaar komen te verwittigen.

“Als je denkt dat je hier door de gezonde lucht veilig bent voor het coronavirus, dan heb je het bij het verkeerde eind”, zegt burgemeester Wilfried Vandaele. “Vanaf vandaag (vrijdag, nvdr.) zullen onze politiediensten toeristen en tweedeverblijvers terugsturen. Er worden controles gedaan. Loop dus geen risico op een boete en blijf thuis. Zaterdag en zondag zullen er ook politiepatrouilles op het strand en de dijk zijn, ondersteund door onze drone. Mensen die niet op een veilige afstand van elkaar lopen, worden verwittigd en/of beboet. Wij sluiten alle faciliteiten op het strand en de dijk, dus ook de openbare wc’s.” De kust is normaal gezien blij met tweedeverblijvers, maar de boodschap is nu duidelijk. “Hoe graag we jullie hier anders ook hebben, blijf nu alstublieft weg als je de zomer wil redden.”