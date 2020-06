Politie stuurt Duitse toeristen in drie hotels in De Haan naar huis na anonieme klacht, vlak voor grenzen openen Leen Belpaeme

12 juni 2020

20u50 70 De Haan Tegen drie hotels in De Haan waar Duitse toeristen verblijven, heeft vermoedelijk een concurrent een anonieme klacht ingediend via het noodnummer. Officieel worden de grenzen pas vanaf maandag geopend, maar nu zijn er al heel wat Duitse toeristen in De Haan. In totaal verblijven er zo'n 30 gasten in de drie hotels. Zij moeten van de politie morgen na het ontbijt hun koffers pakken.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

De uitbater van het Beach Hotel, Jan Van Winkel, is bijzonder teleurgesteld in het optreden van de politie. Hij stelt dat er duidelijk wel meer Duitse toeristen aanwezig zijn in De Haan, ook in de andere hotels. “Wij hebben de toeristen niet tegengehouden, omdat we geen politionele bevoegdheid hebben. Elke klant heeft van ons een mail gekregen dat de grenzen nog gesloten zijn. De mensen die toch gekomen zijn, weten dat het niet mag”, zegt de uitbater.

De politie moet haar werk doen, maar ik vind het toch overijverig dat ze hier zo snel werk van maken, twee dagen voor de grenzen gewoon open gaan Jan Van Winkel, uitbater Beach Hotel

Jan Van Winkel vindt het bijzonder jammer dat drie hotels geviseerd werden. “Ik vind het schamel dat de collegialiteit zo gering is. De klacht werd anoniem ingediend. De politie heeft enkel hier controles uitgevoerd, terwijl er in andere logies en hotels evengoed Duitse toeristen aanwezig zijn. Ik betreur dat. De politie moet haar werk doen, maar ik vind het toch overijverig dat ze hier zo snel werk van maken, twee dagen voor de grenzen gewoon open gaan. Ik meen mij ook te herinneren dat iedereen gelijk is voor de wet, waarom dan enkel drie hotels controleren?”

De Duitse toeristen zelf waren niet gelukkig met het nieuws, maar ze zullen zaterdagochtend vertrekken. “We zijn net vier dagen open na maanden geen activiteit te hebben. En dan worden we gedwarsboomd en leiden we opnieuw inkomstenverlies, en dat voor twee dagen. Heel bizar”, vindt Van Winkel.

Normaal gezien controleren we niet meer, omdat dit onhaalbaar is geworden. Het is ook niet omdat iemand Duits of Frans spreekt dat die persoon uit een ander land komt Wilfried Vandaele (N-VA), burgemeester De Haan

Voor burgemeester Wilfried Vandaele (N-VA) is het een moeilijke situatie. “Volgens de regels mag het nog niet, maar normaal gezien controleren we niet meer, omdat dit onhaalbaar is geworden. Er zijn al heel veel redenen waarvoor mensen wel al mogen afkomen dat we niet iedereen kunnen controleren. Dat is gewoon onbegonnen werk. Het is ook niet omdat iemand Duits of Frans spreekt dat die persoon uit een ander land komt."

Geen boetes

De drie hotels - waarvan de twee andere naast Beach Hotel niet met naam willen vermeld worden - werden wel gecontroleerd, omdat er een klacht werd ingediend. “De politie kon daardoor niet anders dan ter plaatse gaan. De aanwezige Duitse toeristen moeten uiterlijk morgen vertrekken, maar er werden wel geen pv’s opgemaakt en niemand krijgt een boete”, licht burgemeester Wilfried Vandaele toe.

Volksgezondheid

De klacht werd vermoedelijk door een concurrent ingediend. “Ik kan wel begrijpen dat het oneerlijk aanvoelt voor andere hoteliers die wel eerlijk zijn en buitenlandse toeristen weigeren. Aan de andere kant heb ik ook begrip voor hoteliers die het weekend er al bijnemen na deze moeilijke periode. Vanaf maandag gaan de grenzen immers gewoon open. Er is ook geen gevaar voor de volksgezondheid. Deze toeristen zullen waarschijnlijk toch gewoon naar een andere kustgemeente trekken waar ze ook zullen ontvangen worden.”