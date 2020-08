Politie moet zonnekloppers uit elkaar halen op strand van De Haan: “Social distancing is niet nageleefd” Timmy Van Assche

06 augustus 2020

17u39 0 De Haan De lokale politie heeft donderdagmiddag voor de eerste keer op het strand van De Haan moeten tussenkomen om de social distancing te handhaven.

In de strandzone De Haan-Preventorium hadden zich aan de waterlijn zodanig veel zonnebaders verzameld dat de afstand tussen de bubbels te klein werd. Het was hoog water en dan wordt het strandoppervlak uiteraard kleiner. Daarenboven is de waterlijn ook het koelste plekje aan het strand. “Ons telsysteem houdt rekening met hoog en laag water", legt burgemeester Wilfried Vandaele (N-VA) uit. “Rond 16.30 uur werden dan ook geen extra bezoekers meer toegelaten in die zone, die loopt van het Zeepreventorium tot aan het centrum van De Haan centrum.”

Langste kuststrook

De strandstewards kwamen vervolgens tussen met de vraag of de gasten zich wilden verspreiden en vrije plaatsen op het zacht zand innemen, of naar een andere zone te gaan. Maar daar werd slechts heel beperkt gevolg aan gegeven. Daarop werd de politie opgeroepen, die de mensen aanmaande om meer afstand te bewaren en verder uit elkaar te zitten. Dit zorgde ervoor dat het probleem al na korte tijd opgelost was.

“Met maar liefst 12 kilometer strand heeft De Haan de langste kuststrook van alle kustgemeenten”, pikt Vandaele weer in. “Het strand werd ingedeeld in 12 zones en elke zone heeft een maximumcapaciteit. Als die overschreden dreigt te geraken, wordt de zone afgesloten en worden mensen naar een volgende zone doorgestuurd. Er is dus ruimte genoeg om afstand te bewaren. Badgasten hebben evenwel de neiging om steeds dicht bij een strandtoegang te blijven. Ook aan de strandzone Vosseslag vormde zich een gelijkaardige concentratie, maar hier moest de politie niet tussenkomen.”