Politie Bredene/De Haan neemt eerste elektrische wagen in gebruik Siebe De Voogt

10 augustus 2019

11u53 0 De Haan De politiezone Bredene/De Haan beschikt sinds deze week over een eerste elektrische wagen. Het voertuig zal vooral voor de wijkwerking ingezet worden.

Net als andere politiezones wil ook die van Bredene en De Haan inzetten op milieubewuste en elektrische wagens. Deze week werd een Volkswagen E-Golf geleverd. Het is meteen het eerste elektrische voertuig van de lokale politie. “We staan aan het begin van een nieuw mobiliteitstijdperk en de elektrische auto is het antwoord op de mobiliteitsvraag van de toekomst”, zegt commissaris Dennis Goes. “Vooral op korte trajecten, zoals in een wijkwerking, is de puur elektrische mobiliteit een zinvolle oplossing.” De nieuwe wagen heeft in de modus ECO+ een rijbereik van 300 km doordat verschillende rijprofielen rechtstreeks het rijbereik, acceleratiepotentieel en de topsnelheid kunnen beïnvloeden.