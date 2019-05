Politie Bredene/De Haan koopt drone: “Veel flexibeler in gebruik dan helikopter” Mathias Mariën

23 mei 2019

12u46 0 De Haan De lokale politie van Bredene/De Haan beschikt sinds deze week over een drone. “Een drone kan je veel flexibeler inzetten dan een politiehelikopter", zegt commissaris Dennis Goes.

De politiezone is bijzonder opgezet met de aankoop. Het lijstje met mogelijkheden is dan ook lang. Het toestel zal ingezet worden voor de voorbereiding van politieoperaties en veiligheidsplannen, voor de ondersteuning tijdens grote evenementen, de opsporing van personen (vermisten, drenkelingen, personen in nood), observatie en detectie, forensische vaststellingen, het leveren van overzichtsbeelden aan de commandopost, verkeersmonitoring, ondersteuning bieden bij overlast, enzovoort.

De drone beschikt dan over verschillende snufjes. Er zijn drie camera’s waarvan er twee simultaan kunnen gebruikt worden: één camera met zeer grote zoomcapaciteit, één infraroodcamera en één fotocamera. Alle beelden kunnen op een versleutelde manier opgeslagen worden en beveiligd doorgestuurd worden naar verschillende bestemmelingen.

“Zes mensen van onze politiezone zijn momenteel bezig met een theoretische en praktische opleiding om met een drone te mogen vliegen”, gaat commissaris Goes verder. “Zij moeten ook slagen in een examen.”