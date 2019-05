Pittoresk hotel Bonne Auberge opent de deuren na intensieve renovatie Timmy Van Assche

31 mei 2019

17u41 1 De Haan In de Maria-Hendrikalaan 10 is hotel Bonne Auberge opnieuw open na een erg intensieve renovatie. Het historische gebouw kreeg opnieuw de kleuren van weleer en ook de twaalf kamers voldoen aan alle moderne comfort. “Wij gaan vol voor kwaliteit”, zegt eigenaar en uitbater Mark Van Humbeeck.

Het hotel ligt in het beschermde dorpsgezicht van de Concessie en werd in 1929 gebouwd. De stijl is typisch voor de gemeente: Anglo-Normandisch. Na negentig jaar krijgt het gebouw een nieuw leven dankzij intensieve renovatiewerken van de nieuwe uitbaters en eigenaars, Mark Van Humbeeck, zijn vrouw Suzy Vanwynsberghe en dochter Ann-Sophy. De familie werd pas begin dit jaar eigenaar en uitbater, maar slaagde er dankzij stielmannen in om de werken in negen weken af te ronden. “Aan de buitenkant kreeg het gebouw haar originele kleur terug, waaronder het zogenaamde bruin van ‘noir de lune’. Het is dankzij opzoekingswerk van de lokale heemkring en agentschap Erfgoed dat we de oorspronkelijke kleur hebben kunnen terugvinden”, zegt Mark.

Zelfgemaakte meubels

Het volledige pand werd van boven tot beneden gestript en gemoderniseerd. “Alle twaalf kamers werden grondig opgefrist", vervolgt Mark. “Het sanitair en schilderwerken komen tegemoet aan de moderne noden van vandaag. Ik ben ontzettend fier over de massief eiken meubelen, zoals de tafels, stoelen en bureaus, want die heb ik zelf gemaakt. Ook de verlichtingselementen zijn van eigen makelij.” Het hotel is ‘adult only’. “Rust is voor ons erg belangrijk”, verduidelijkt de uitbater en eigenaar. “Zo kunnen ouders eens ontspannen zonder de kinderen.”

Vers ontbijt

Het familiebedrijf gaat ook prat op haar ontbijt. “Alle producten zijn vers en zelfgemaakt, zoals de confituur en yoghurt. Het sinaasappelsap is elke morgen vers geperst. Het appelsap wordt gemaakt van appels uit onze eigen boomgaard in onze woonplaats Houtave. We serveren ook steeds een goed glas bubbels, een uitgebreid assortiment thee en koffie, en gerechten met eitjes - afkomstig van onze eigen kippen, trouwens - worden à la minute gemaakt." Op aanvraag kan je hier ook enkel komen ontbijten. “Wij jagen onze droom na met dit hotel. Op vandaag telt de zaak drie sterren, maar we mikken niet op die vierde ster. Dat hoeft voor ons niet. De voorwaarden om aan die extra ster te komen gaan van een extra wastafel tot receptie die 24 uur bemand is, maar dat zegt niets over de kwaliteit. En laat dat laatste voor ons het belangrijkste zijn, getuige ons vers ontbijt.” Mark wijst er ook op dat het goedkoper is een overnachting te boeken via hun eigen website www.hotelbonneauberge.be dan via de bekende grote boekingssites.