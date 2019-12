Parket wil drie (ex-)schepenen vervolgen voor inbraak in computer van bestuurssecretaris Siebe De Voogt

18 december 2019

De Haan Het Brugse parket wil twee schepenen van De Haan en een voormalig schepen vervolgen voor een inbraak in de computer van de plaatselijke bestuurssecretaris. Marleen De Soete, Marleen Schillewaert en Kurt Beirens worden ervan verdacht een hacker te hebben ingeschakeld om een interne mail uit de computer van bestuurssecretaris Valérie Van den Broecke in handen te krijgen over de concessie van een tennisclub.

Het rommelde de voorbije jaren bijzonder hard binnen de gemeentepolitiek in De Haan. Aanleiding zou een twist geweest zijn tussen drie schepenen en bestuurssecretaris Valérie Van den Broecke. Die laatste werd enige tijd geleden ontslagen na een geval van belangenvermenging.

Hacking

De manier waarop deze feiten aan het licht kwamen, zou echter niet koosjer zijn. De drie schepenen Marleen De Soete, Marleen Schillewaert en Kurt Beirens, verdachten Van den Broecke ervan in de loop van 2017 een interne mail over de concessie van de tennisclub te hebben doorgespeeld aan haar man. Hij was betrokken bij de uitbating van een andere tennisclub, waardoor er sprake was van belangenvermenging. Volgens het Brugse parket zou schepen Beirens – hij nam enkele maanden geleden al dan niet toevallig ontslag – een hacker hebben ingeschakeld om die bewuste mail in handen te krijgen. Steven T. was in die periode ICT-verantwoordelijke in De Haan, en zou in opdracht van Beirens ingebroken hebben in de mailbox van Van den Broecke.

Ontkenning

Maanden later kwam de duistere zet van de schepenen aan het licht tijdens een gemeenteraad. Eén van de schepenen versprak zich over de bewuste mail, waarop Valérie Van den Broecke klacht indiende tegen de schepenen. Het parket wil Beirens en Steven T. nu vervolgen voor hacking en heling. De Soete en Schillewaert willen ze voor de rechter brengen voor de heling van de gestolen mail. Op vraag van Beirens en Schillewaert werd de doorverwijzing van de zaak woensdagmorgen voor onbepaalde tijd uitgesteld voor bijkomend onderzoek. “We hebben allerhande herverhoren gevraagd”, zegt hun advocaat Pieterjan Dens. “Mijn cliënten ontkennen met klem dat ze de opdracht gaven of nog maar betrokken waren bij die hacking. Dit heeft de schijn van een politiek steekspel. De schepenen dachten dat met hun verhoor de kous af zou zijn. Ze zijn geschokt door de mogelijke vervolging.”

Herverhoor ex-burgemeester

De verdediging van Beirens en Schillewaert zou onder meer voormalige burgemeester Peter Breemersch opnieuw willen laten verhoren. Hij zou aanvankelijk verklaard hebben dat de mail waarvan sprake niet vertrouwelijk was, terwijl Van den Broecke nadien wel om dringende redenen werd ontslagen. De verdachten stellen zich ook vragen bij de werkwijze van de IT’er. Steven T. zou volgens hen immers ook toegang gehad hebben tot andere computers en mailboxen. Bovendien zijn ze van oordeel dat de mail via een andere weg gelekt werd en dus niet bekomen werd door een misdrijf. “Dit spelletje was al langer aan de gang binnen het schepencollege”, stelt meester Dens. “Er moet duidelijk uitgeklaard worden wat daar gebeurd is en wie daarvoor verantwoordelijk was.”

Burgemeester Wilfried Vandaele wacht af om maatregelen te nemen. “Ik sta erbij en kijk ernaar. Ik was daar niet bij betrokken. Als er een uitspraak is zullen we bekijken wat de gevolgen zijn voor ons bestuur, maar voorlopig is iedereen onschuldig tot het tegendeel bewezen is”, zegt de burgemeester. Hij zat tijdens de vorige legislatuur in de oppositie. “Ik weet niet wat er destijds allemaal gebeurd is. De situatie is toen ontspoord en uitgemond in een kinderachtig spel waarbij niemand kan winnen. Het is aan het gerecht om dit nu uit te zoeken.” De zaak is alvast niet goed voor het imago van de gemeente. “Ik heb natuurlijk ook liever een goed imago, maar we doen er sinds januari alles aan om dat terug op te bouwen. Er zijn geen ruzies meer in het schepencollege, maar je merkt dat we toch nog enkele zaken meeslepen uit het verleden. Uit het meerjarenplan dat we vrijdag voorstellen zal blijken dat we serieus werk willen leveren.”