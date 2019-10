Parkeerduur in blauwe zone overal beperkt tot één uur Leen Belpaeme

10 oktober 2019

14u08 9 De Haan De Haan is de enige kustgemeente waar parkeren nog gratis is en deze toeristische troef wenst het gemeentebestuur te behouden. Om de parkeerdruk te beperken wordt parkeren in de blauwe zone wel beperkt tot 1 uur.

De parkeerdruk is tijdens het toeristisch seizoen te hoog volgens het gemeentebestuur van De Haan. “Auto’s blijven momenteel te lang staan op de parkeerplaatsen in de centrum- en winkelstraten en op de zeedijk. Op heden is er ook verwarring over de verschillende duurtijden van de blauwe zones. Daarom worden in De Haan met ingang van eind oktober 2019 de blauwe zones voortaan beperkt tot 1 uur. Vanaf de start van de paasvakantie tot eind september wordt de blauwe zone in Wenduine voortaan ook uitgebreid met de Van Gansberghehelling en de Manitobahelling”, vertelt schepen Marleen De soete. De gemeente wil ook de controles op het naleven van deze duurtijd in de blauwe zones opvoeren.

“We willen met deze maatregel tegemoet komen aan de vraag van de inwoners op de inspraakvergaderingen om de parkeerdruk in de toeristische periode aan te pakken en anderzijds zal dit voor meer verkeerscirculatie in de winkelcentra zorgen zoals gevraagd door de raad lokale economie en de lokale handelsverenigingen. De nieuwe regeling moet ook duidelijkheid brengen”, zegt De Soete nog.