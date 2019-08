Oude Klepper Parade staat voor jubileumeditie Timmy Van Assche

01 augustus 2019

19u16 0 De Haan Op zaterdag 17 en zondag 18 augustus vindt de dertigste Oude Klepper Parade plaats met op zaterdag start in Ieper en aankomst in De Haan en op zondag start en aankomst in De Haan en tussenstops in Stene en Ettelgem.

Ieder jaar nemen tientallen honderdjarigen - originele oude motorfietsen en driewielers uit de belle époqueperiode - deel aan de parade in De Haan. “Dit jubileum vroeg natuurlijk om een feestelijke editie en dus zorgde het bestuur van de vzw Oude Klepper Parade voor een tweedaagse, met start in Ieper”, laat secretaris Johan Vandenabeele weten. “De keuze voor Ieper is evident. Alle deelnemende motoren, driewielers en zijspannen zijn uiterlijk in 1920 gebouwd. De meeste hebben dus de Groote Oorlog meegemaakt. Soms zelfs letterlijk, want zij werden ingezet voor militaire doeleinden.” Op zaterdag 17 augustus om 10 uur verzamelen de deelnemers met hun motor of driewieler op de Grote Markt van Ieper. “Daar kunnen de toeschouwers zich tot 11 uur vergapen aan deze zestig wonderen van vooroorlogs technisch en mechanisch vernuft”, zegt Vandenabeele. “Vanaf 11 uur gaan de deelnemers dan van start van op het hoge en dus goed zichtbare podium. Iedere minuut start een machine. De tocht voert de deelnemers in een gezapig tempo over prachtige landelijke wegen en langs droeve herinneringen aan de eerste Wereldoorlog over Diksmuide en Leke – waar ze lunchen in zaal De Marlo – naar De Haan.”

Tijd om te bewonderen

Op zondag 18 augustus vanaf 9.30 uur, vind je die Oude Kleppers in de Leopoldlaan, in de schaduw van het imposante gemeentehuis van De Haan. “Vanaf 11 uur stipt start dan iedere minuut een deelnemer voor een toertocht van zeventig kilometer door het wondermooie en ongetwijfeld zonovergoten polderlandschap. Tegen een gezapig tempo tuffen zij via Vosseslag en Klemskerke, over Oudenburg en Zandvoorde naar Stene-dorp voor een lunch.” Daarna gaat het naar het Athilloplein in Ettelgem, waar er vanaf 13.30 uur een oponthoud is van drie kwartier. Via Jabbeke, Varsenare, Houtave, Zuienkerke en Wenduine komen de Oude Kleppers om en rond 15.30 uur weer in de Leopoldlaan voor het gemeentehuis van De Haan. Langs de route en op de respectieve haltes krijgt het publiek ruim de gelegenheid om de Oude Kleppers in al hun pracht en praal te bewonderen.

Retro

“Aan de start in Ieper en De Haan worden programmaboekjes verkocht met kleurenfoto’s van alle deelnemers met motor of driewieler, tegen drie euro. De deelnemers en de zestig motoren komen uit Groot-Brittannië, Nederland, Frankrijk, Duitsland en ons eigen landje. De benjamin onder de motoren zag het motorenlicht in 1920, maar er zijn ook drie motorfietsen “Leon Bollée” present uit 1896 en 1897, meer dan respectabele eeuwelingen dus. En dan zijn er nog – voor de kenners - een FN uit 1910, een Warrilow uit 1904, een Minerva uit 1908 en een La Nef-la-Croix uit 1902. Ook motoren met klinkende merknamen als Harley Davidson, BSA-Triumph en Zenith zijn erbij”, besluit Vandenabeele. “Het bijna poëtische gepruttel van die oude motoren, de etherische geuren van de motorolie, de blinkende, oogstrelende koetswerken: de Oude Klepper Parade is een feest voor alle zintuigen. Neem daarbij dat de meeste deelnemers zich ook ‘retro’ hebben uitgedost, dat sommige Britse diehards in authentiek WO1-uniform zullen rondtuffen op motorfietsen die de Groote Oorlog hebben meegemaakt, en het plezier kan niet meer op.” De Oude Klepper Parade is een organisatie van vzw Oude Klepper Parade met steun van de gemeentebesturen van Ieper en De Haan.