Oppompverbod door blauwalgen in de Noordede Leen Belpaeme

13 september 2019

19u54 0 De Haan Er zijn blauwalgen aangetroffen in de Noordede, de waterloop naast de Brugse Baan in De Haan. Het is daarom verboden water op te pompen, maar recreatie wordt verboden.

Deze week werd een vermoeden van aanwezigheid van blauwalgen in de Noordede, de waterloop naast de Brugse Baan in De Haan, vastgesteld. Na microscopisch onderzoek door de Vlaamse Milieumaatschappij bleek dat er inderdaad giftige blauwalgen aanwezig zijn. Het is daarom verboden water uit de Noordede op te pompen voor het besproeien van landbouwgewassen en drinkwater voor vee, en dit tussen de grens met Bredene ter hoogte van de Clemensheulestraat, en de grens met Jabbeke aan het rondpunt Vijfwege. Ook is elke vorm van recreatie zoals kajakken, kanovaren, vissen, ... verboden in deze zone. Overtreders kunnen beboet worden met een GAS-boete.