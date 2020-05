Openbare werken hervat in De Haan met fietssuggestiestroken in Nieuwe Steenweg Leen Belpaeme

07 mei 2020

16u56 6 De Haan De openbare werken zijn hervat in De Haan. In de Nieuwe Steenweg werd de voorbije dagen gewerkt aan een fietssuggestiestrook tussen de Blauwe Hoevelaan tot en met Bredeweg.

In deze zone werden de parkeerstroken verbreed naar 2,2 meter en de fietssuggestiestroken zijn 1,75 meter breed. “Op die manier zullen voertuigen niet meer onwettelijk op het fietspad geparkeerd en is de situatie veiliger voor fietsers”, laat schepen Marleen De Soete (Vooruit!) weten. Er staan nog andere werken op de planning. In de tweede week van mei staan herstellings – en slemwerken gepland aan diverse paden en wegen in de Concessie. Het college besliste om deze straten en paden een onderhoudsbeurt te geven. Er werden al plaatselijke herstellingswerken uitgevoerd aan de rijweg. De tweede week van mei zullen twee slemlagen in asfalt worden aangebracht om de rijweg terug een verzorgd uitzicht te geven. De herstellingswerken worden o.a. in de Goethelaan, Mercatorlaan, Orteliuslaan, Rembrandtlaan, Van Maerlantlaan, Montaignelaan, Cellinilaan, Bilderdijklaan, Van Eycklaan, Rubenslaan en Raffaëllaan uitgevoerd.

Vosseslag

In het najaar komt de Vosseslag aan de beurt. De ontwerpplannen met betrekking tot de heraanleg van Vosseslag en de aanpalende straten werden afgewerkt en voorgelegd aan de inwoners tijdens de infoavond (voor de coronacrisis). Tijdens deze infoavond werden de plannen toegelicht en konden de inwoners vragen stellen of suggesties formuleren. De werken zullen gefaseerd uitgevoerd worden, waarbij de eerste fase met de Mispelburgstraat, gedeelte Zandstraat en gedeelte Vosseslag tussen Zandstraat en de woningen Vosseslag 83 F/85 A, ingepland staat in de periode tussen september 2020 en juli 2021. De tweede fase met de Katterekelaan, Mezenlaan en gedeelte Vosseslag tussen de woningen Vosseslag 83 F/85 A staat ingepland tijdens de periode tussen september 2021 en juli 2022.

Na de zomer van 2022 zijn er nog werken voorzien aan de ingebuisde polderwaterloop op camping Lispanne. Deze werken worden uitgevoerd in overleg met de campinguitbater maar veroorzaken geen hinder voor de inwoners van de Vosseslag of de weggebruikers.