Opa, oma en kleinkind van balkon geëvacueerd tijdens brand in appartement Bart Boterman

27 december 2019

20u00 0 De Haan In de Kerkstraat in Wenduine brak vrijdag rond 17 uur een hevige brand uit in een appartementsgebouw. Een opa, oma en kleinkind werden van op het balkon geëvacueerd met de ladderwagen van de brandweer en preventief naar het AZ Sint-Jan in Brugge overgebracht. Het parket heeft de plaats in beslag genomen en een deskundige aangesteld.

Toen de brand uitbrak, leek de situatie meteen ernstig. Het brandweerpost De Haan-Wenduine rukte massaal uit en de posten Brugge en Blankenberge kwamen met versterking. Bij aankomst stonden een man, vrouw en hun kleinkind op het balkon van het appartement waar een brand woedde, op de derde verdieping. Ze werden veilig naar beneden gehaald en naar het ziekenhuis overgebracht omdat ze rook hadden ingeademd. Het vuur ontstond achteraan in werd uiteindelijk vrij snel bestreden, maar het vuur woedde hevig en de appartementen op de derde en vierde verdieping zijn onbewoonbaar. Op de tweede verdieping is er waterschade.

Burgemeester Wilfried Vandaele (N-VA) werd op de hoogte gesteld over de situatie. “Het is een opluchting dat de toestand van de drie slachtoffers, vakantiegangers, mee valt. Ze zijn er niet erg aan toe. Er zou opvang geregeld worden vanuit de gemeente, maar dat blijkt niet nodig. De ouders van het kind zijn meteen naar het AZ Sint-Jan in Brugge gereden om hun ouders en kind op te halen”, aldus Vandaele. Het appartement waar de brand uitbrak, is voorlopig onbewoonbaar en in beslag genomen door het parket. Er is een deskundige aangesteld om de oorzaak te achterhalen.