Op ontdekking door De Haan met Coqsi Coqla, een kleurrijk boekje voor kinderen Leen Belpaeme

06 augustus 2020

15u35 0 De Haan In De Haan kan je als gezin een boeiende erfgoedtocht maken doorheen de historische villawijk.

Aan de hand van een handig en kleurrijk boekje worden kinderen tijdens een speurtocht van de ene plek naar de andere plek geleid, de ‘Concessie’ door. De gezinswandeling van vier kilometer start aan het tramstation van De Haan. Auteur van dit boekje is jeugdschrijfster Katrien Vervaele. Haar kindertijd en jeugd bracht ze door in De Haan. Vanuit haar interesse voor onze kustgemeente ging ze de voorbije winter met haar kinderen en kleinkinderen op pad in De Haan. Het resultaat van deze tocht is een leuk wandelgidsje geworden, doorspekt met tal van korte verhalen, leuke weetjes en oude foto’s.

De publicatie kwam tot stand met de steun van de erfgoedcel Kusterfgoed en gemeente en is te verkrijgen in het infokantoor van De Haan en Wenduine. Het boekje kost 4 euro.