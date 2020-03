Ook in Bredene en De Haan gaan toeristencontroles onverminderd voort: al personen mensen op de bon Bart Boterman

22 maart 2020

12u24 0 De Haan Ook zondag gaan de politiecontroles aan de kust verder, om niet-essentiële verplaatsingen een halt toe te roepen in het kader van de coronamaatregelen. Dat is ook het geval in de politiezone Bredene/De Haan. Het mooie weer doet veel mensen hunkeren naar een strand- of natuurwandeling.

“Zaterdag stonden we al te controleren op de invalswegen, in samenspraak en overleg met de politiezones Oostende, Blankenberge/Zuienkerke en Kouter. Toen zijn een tiental processen-verbaal opgesteld voor mensen die toch naar de kust afzakten ondanks het verbod”, zegt commissaris Dennis Goes. “Zondag gaan de controles onverminderd voort, ook op de zeedijk en het strand. Groepjes wandelaars buiten gezinsverband die de social distancing niet respecteren, gaan ook op de bon”, aldus de commissaris.