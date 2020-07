Ook De Haan verplicht mondmaskers op markten Leen Belpaeme

22 juli 2020

10u44 0 De Haan Er zit een nationale verplichting aan te komen om een mondmasker te dragen op drukke openbare plaatsen, maar daar wacht Wilfried Vandaele niet op om het dragen van een mondmasker nu te verplichten op de markt in De Haan, in navolging van onder meer Blankenberge en Bredene.

De Haan verplicht vanaf vandaag 22 juli het dragen van mondmaskers voor alle bezoekers boven 12 jaar op markten, maar ook op drukke evenementen en kermissen. Het gaat dan over de wekelijkse markten in De Haan, Wenduine en Vosseslag, over de avondmarkten in De Haan en Wenduine, over de rommel- en brocantemarkten, over Fiesta Europa, en over andere drukke evenementen. “We zien dat het bij momenten echt druk wordt in onze gemeente. Het dragen van mondmaskers op drukke plaatsen is echt geen overbodige luxe. Het zou ook goed zijn dat mensen ze dragen in de winkelstraten en op de dijken, maar de Nationale Veiligheidsraad geeft ons als burgemeester voorlopig nog niet de ruimte om maskers op die plaatsen te verplichten. “