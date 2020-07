Ook De Haan slaagt er niet in mondmaskers in supermarkten te verplichten Leen Belpaeme

06 juli 2020

16u23 2 De Haan Burgemeester Wilfried Vandaele is grote voorstander van het dragen van mondmaskers op drukke plaatsen, dus ook in supermarkten. Net als zijn collega-burgemeester uit Deinze wil hij graag het dragen ervan verplichten. Hij had gehoopt dat een samenwerking met de supermarkten soelaas zou bieden, maar dat is niet gelukt.

Omdat de Nationale Veiligheidsraad het dragen van een mondmasker niet verplicht in supermarkten, kunnen burgemeesters een dergelijk gebod evenmin opleggen. “We wisten al langer dat burgemeesters mondmaskers niet kunnen verplichten op hun grondgebied, en dat is nog eens bevestigd toen de burgemeester van Deinze dat vorige week toch probeerde en werd teruggefloten”, zegt burgemeester Wilfried Vandaele (N-VA), die ook N-VA-fractievoorzitter in het Vlaams parlement is. Hij gooide het over een andere boeg en probeerde de supermarkten in De Haan op één lijn te krijgen om mondmaskers in hun winkels te verplichten, want de winkels mogen de verplichting wel zelf opleggen. “Ik vroeg aan de vier supermarkten in De Haan en Wenduine of zij vrijwillig wilden meewerken als ik zo’n verplichting zou voorstellen. Mijn voorwaarde was wel dat iedereen zou meedoen.”

Klanten verliezen

Maar dat is dus niet gelukt. “Aldi meldde dat zij enkel de instructies van de Nationale Veiligheidsraad volgen en dus niet zouden meegaan in een verplichting. Delhaize De Haan vond het een moeilijke zaak, omdat sommige klanten gewoonweg geen masker willen en niemand graag klanten verliest. Delhaize Wenduine zei principieel geen bezwaren te hebben tegen een verplichting, maar signaleerde discussies in de winkel tussen mensen mét en zonder masker. Smatch De Haan was bereid een verplichting te ondersteunen, maar vroeg zich wel af wie zou optreden als klanten de verplichting toch aan hun laars lappen.”

De burgemeester is ontgoocheld. “Heel veel mensen zeggen mij dat ze een verplichting willen en dat ze zich niet veilig voelen in de supermarkten. Het is jammer dat we hier met de vier supermarkten op ons grondgebied geen afspraak over kunnen maken. Ik kon het alleen maar beleefd vragen, de Nationale Veligheidsraad geeft mij niet de bevoegdheid om verder te gaan. Spijtig.”