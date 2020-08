Onweer spaart Wenduine niet: Kerkstraat afgesloten voor verkeer Timmy Van Assche

16 augustus 2020

17u16 22 De Haan Het onweer en de vele regen hield ook Wenduine in een houdgreep. Onder andere de Kerkstraat, in het centrum van de gemeente, werd afgesloten door wateroverlast.

De regen veroorzaakte op verschillende plaatsen overlast, zo ook in de deelgemeente van De Haan. Het water kwam hoog te staan in de Ringlaan, maar ook in de Kerkstraat, die door het centrum loopt, was het even alle hens aan dek. De straat werd zelfs afgesloten. “Een lange periode van droogte betekent dat er veel bladeren en andere vuiligheid in de pompinstallatie van watermaatschappij Aquafin terecht komt. Gevolg: de pompen vallen uit”, laat burgemeester Wilfried Vandaele (N-VA) weten. “We gaan aan tafel zitten met Aquafin om hier in de toekomst toch iets aan te doen.”