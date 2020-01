Onbekenden laten nieuwjaarsboodschap achter voor burgemeester Leen Belpaeme

19u52 0 De Haan Niet iedereen kan zich blijkbaar vinden in de uitspraken die Wilfried Vandaele onlangs deed rond de commotie met minister-president Jan Jambon (N-VA) Dat lieten onbekenden ook merken door een briefje achter te laten met een nieuwjaarsboodschap voor de burgemeester aan het standbeeld van Einstein in de Normandiëlaan in De Haan.

Op een blad staat te lezen, “The difference between stupidity and genius is that genius has its limits, voor jou Wilfried.” De ludieke actie verwijst vermoedelijk naar de uitspraken van Vandaele toen Vlaams minister-president Jan Jambon onder vuur kwam te liggen na zijn voorbeeld over een familie asielzoekers die “meteen een huis kon kopen” van achterstallig kindergeld. Volgens Vandaele was het beeld dat Jambon gebruikte niet meer dan een boutade. “Dan gebruik je wel eens iets als beeld dat moet blijven plakken, en dat moet niet wetenschappelijk correct zijn”, zo zei Vandaele op Radio 1.