Odette slaat hard toe in De Haan. Bewoners moeten geëvacueerd worden, zonnepanelen waaien weg en bomen sneuvelen in Park Potinière Leen Belpaeme Mathias Mariën

26 september 2020

11u54 34 De Haan Odette heeft het de inwoners van De Haan knap lastig gemaakt vannacht. In een appartementsgebouw moesten inwoners geëvacueerd worden. Bij bakkerij Petris waaiden de zonnepanelen dan weer weg bij het bakkersatelier. Ook in Park Potinière is er veel schade aan de horecazaak en hebben enkele bomen het begeven.

In Wenduine waren er vannacht heel wat problemen. Zo is een stuk van het plat dak van een klein flatgebouw in de Zeevillalaan weggewaaid. “Daardoor hebben we beslist om de bewoners te evacueren. 11 mensen vonden zelf onderdak, 4 anderen hebben we opgevangen met de gemeente. Het is afwachten wanneer ze terug naar huis kunnen. Veel zal afhangen van het weer. Pas als de storm wat gaat liggen, kan alles afgedekt worden zoals het hoort", vertelt burgemeester Wilfried Vandaele. Verder waren er in Wenduine en De Haan vooral meldingen van omgewaaide bomen. Bij bakkers Peter en Tristan Liekens van Bakkerij Petris waaiden dan weer 8 zonnepanelen van het dak. Dat zorgde voor heel wat schade. “Ik hoorde plots een krak en zag zonnepanelen in de omheining. Toen ik omhoog keek bleken er ook panelen op het terras op de eerste verdieping geland. De panelen hebben zich geboord in enkele stenen en steunden op de leuning. De brandweer is gelukkig snel langsgekomen om het gevaarte naar beneden te halen. Wij willen de mannen van de brandweer dan ook bedanken, om de situatie veiliger te stellen en het grote gevaar te verwijderen. Zij hadden hun handen vol afgelopen nacht”, vertelt Peter Liekens.

Over het ganse grondgebied zijn nog heel wat bomen omgewaaid. Park Potinière deelt in de brokken. “Hier zijn enkele grote, oude bomen ontworteld. Dat is bijzonder jammers want ze maakten deel uit van het beschermd dorpsgezicht. Ook de horecazaak is zwaar getroffen. De tenten die er stonden om mensen coronaproof te ontvangen, zijn vernield.” Er vielen gelukkig nergens gewonden.

Er werden in totaal 54 stormgerelateerde tussenkomsten geregistreerd. Zo meldt de politie van Bredene/ De Haan. “Het merendeel ging over omgewaaide bomen of afgebroken takken op de rijbaan. Wellicht heeft dit te maken met het feit dat het bladerdek van de bomen nog goed gevuld was aangezien de herfst nog niet echt is ingetreden. De meeste schadegevallen deden zich voor op de paralelwegen van de Wenduinesteenweg, Drift, Driftweg, Kapelstraat en de Concessie kregen het het zwaarst te verduren. Daar waaiden hele bomen om. Verder ging her en der de verkeerssignalisatie op wandel, zochten dakpannen andere oorden op, kozen werftoiletten en werfmateriaal het hazenpad, ruilden trampolines hun tuin in voor een andere, plaatste een tuinhuis zich eens zuidgericht en gingen zonnepanelen vliegen.”

Om 19 uur gisteren waren er zware zandophopingen op de Koninklijke Baan te Wenduine. De rijbaan werd daar afgesloten in de rijrichting De Haan tussen het woonzorgcentrum Duneroze en de Zwarte Kiezel. Er werd een wegomleiding voorzien via de Wenduinesteenweg en de Driftweg echter ook daar begonnen bomen op de openbare weg te waaien waardoor de omleiding aangepast diende te worden via de Ter Bieststraat.