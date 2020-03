Nog te weinig chronisch zieke kinderen krijgen de juiste onderwijsbegeleiding en daar wil Klasziekaal iets aan doen Leen Belpaeme

03 maart 2020

19u16 0 De Haan De provincie West-Vlaanderen heeft het steunpunt Onderwijs voor Zieke Leerlingen West-Vlaanderen opgericht, of kortweg Klasziekaal. Momenteel bestaan er al heel wat initiatieven om ervoor te zorgen dat kinderen die langdurig ziek zijn niet te veel lessen missen. Het is weliswaar moeilijk voor ouders om door de bomen het bos nog te zien en daar wil de provincie iets aan doen.

Vorig schooljaar waren 582 leerlingen langer dan twee maanden afwezig over gans de provincie West-Vlaanderen, slechts 427 kregen echter tijdelijk onderwijs aan huis. Dat wil zeggen dat heel wat leerlingen tijdens hun afwezigheid geen aangepaste lessen kregen. “Daar willen we iets aan doen”, vertelt Siska Buysschaert van Klasziekaal. “Op vandaag bestaat er al Betnet, je hebt tijdelijke onderwijs aan huis, waarbij een leerkracht vier uur per week aan huis komt, maar er zijn ook de ziekenhuisscholen zoals het Zeepreventorium, maar ook Vzw school en ziekzijn dat werkt met vrijwilligers. Er is een combinatie van alle projecten mogelijk naargelang de situatie van het kind, maar soms vinden de ouders de weg niet. Wij willen mensen de weg wijzen en het cement zijn tussen alle organisaties zodat leerlingen het onderwijs krijgen die ze verdienen.” Het Steunpunt zal eerst werken aan een campagne om hun aanbod bekend te maken maar daarnaast willen ze ook de pijnpunten onderzoeken, cijfermateriaal verzamelen en oplossingen aanreiken zoals een eigen leerkrachtenpool voor onderwijs aan huis met gepensioneerde leerkrachten en studenten. De provincie start dit pilootproject voor twee jaar in West-Vlaanderen. “We hopen dat we het project daarna kunnen verankeren op Vlaams niveau”, zegt Siska Buysschaert nog.

Contact met vrienden

Siebe Van Thielen (15) , verblijft momenteel in het Zeepreventorium in De Haan en is blij met alle steun die hij kreeg om zijn lessen te kunnen blijven volgen. “Ik was vorig schooljaar goed begonnen, maar na twee weken ben ik ziek geworden. Ik probeerde nog halve dagen naar school te gaan, maar dat was te uitputtend. Tijdens de kerstvakantie had mijn school voorgesteld of ik Bednet wou gebruiken om bepaalde vakken thuis te volgen en ook tijdelijk onderwijs aan huis werd voorgesteld. Ik kon zo de hoofdvakken volgen en via thuisonderwijs kon ik de leerstof inhalen die ik gemist had. Ook dit schooljaar ben ik zo de lessen blijven volgen tot de kerstvakantie. Nu volg ik les in het Zeelyceum tijdens mijn opname in het Zeepreventorium, daarnaast blijf ik in contact met mijn vrienden en mijn eigen school via Bednet”, vertelt Siebe. Hij kan zelfs afspreken met zijn vrienden om te gamen. “Zo kan ik even de pijn vergeten.” Siebe, die afkomstig is uit Lede bij Aalst kampt met chronische pijn en verblijft nog tot het einde van het schooljaar in De Haan. “Ik ben blij dat ik contact kan houden met mijn eigen klas anders zou het vreemd zijn om volgend jaar terug te keren. Door alle hulp durf ik ook geloven in mijn slaagkansen.”

Extra psychische klachten

Carmen Leclercq, psychiater in het Psychiatrisch ziekenhuis Onze Lieve vrouw in Brugge bevestigt hoe belangrijk het is dat kinderen de link behouden met hun thuisschool. “In mijn carrière van bijna 30 jaar werd ik meermaals geconfronteerd met jongeren die omwille van psychische problemen hun studies on hold dienden te zetten en langere tijd uit het klassieke schoolsysteem verdwenen. Ook andere jongeren lijden onder het afbrokkelen van hun schoolcarrière. Al te vaak heb ik jongeren gezien die zich na een lange behandeling moeilijk terug integreren op school. Ze vinden de taal niet om hun afwezigheid uit te leggen met klachten van faalangst en vervreemding van leerkrachten en leeftijdsgenoten als gevolg. Die problemen veroorzaken dan weer bijkomende psychische klachten. Ik ben dus heel blij met dit project.”