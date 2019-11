Nog altijd geen duidelijkheid over werken in de Ringlaan Leen Belpaeme

26 november 2019

17u20 0 De Haan Het ziet er niet naar uit dat er snel schot komt in de werken in de Ringlaan in Wenduine. Die werken liggen ondertussen al maanden stil door een dispuut tussen de verschillende betrokken partijen.

Voor de zomer werd wel gezorgd voor een doorgang waardoor Wenduine terug bereikbaar was vanuit Blankenberge, maar de werken liggen al geruime tijd stil. In november en december 2018 werden een aantal problemen vastgesteld met de geplaatste rioleringsbuizen tussen de Langestraat en de Manitobahelling. Een aantal buizen bleken beschadigd en de aanvulling van grond boven en rond deze buizen bleek op sommige plaatsen niet draagkrachtig genoeg. De aannemer startte in februari 2019 met het herstel van de probleemzones. Er werden nieuwe proefnemingen gedaan maar na analyse blijken die ook niet te voldoen. Er werden ditmaal ook problemen met de fundering onder de buizen vastgesteld. De hele situatie is ondertussen onderwerp voor juridische discussies. Momenteel is het Agentschap Wegen en Verkeer alles aan het doen om binnen de contractuele en juridische mogelijkheden dit project opnieuw op de sporen te krijgen. “We kunnen omwille van dit juridisch geschil, in het belang van de juridische discussie, nog geen details vrijgeven over de verdere afhandeling, of concrete timing”, woordvoerster Veva Daniels ondertussen weten. De politiek in De Haan zit ondertussen wel verveeld met de zaak, maar ze zijn geen betrokken partij vemits het om een gewestweg gaat.