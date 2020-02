Nieuwe Steenweg krijgt fietssuggestiestroken Leen Belpaeme

26 februari 2020

19u16 0 De Haan Het college van Burgemeester en Schepenen van de gemeente De Haan heeft beslist om twee fietssuggestiestroken in thermoplast aan te laten leggen in de Nieuwe Steenweg tussen de Blauwe Hoevelaan en het kruispunt met de Bredeweg.

De situatie in de Nieuwe Steenweg zorgt op vandaag voor onveilige situaties voor fietsers. “Nu zijn de parkeerstroken daar te smal en staan de voertuigen geparkeerd op het fietspad dat met stippellijn is aangeduid. Dit is in strijd met het fietsvademecum en schept ook een onveilige situatie zowel voor fietsers als voor autobestuurders”, zegt Schepen van mobiliteit en openbare werken Marleen De Soete (Vooruit) “Door het verbreden van de parkeerstroken naar minimum 2,2 meter en een fietssuggestiestrook van 1,75 meter aan beide zijden zal een veiligere situatie voor beiden worden gecreëerd.” De werken zullen uitgevoerd worden in 2020.