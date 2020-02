Nieuwe bushaltes op de Oostendse Steenweg voor een betere doorstroming Leen BELPAEME

20 februari 2020

11u00 0 De Haan Vanaf maandag 2 maart legt het Agentschap Wegen en Verkeer bushaltehavens aan op de N9 Oostendse Steenweg in De Haan.

Het Agentschap Wegen en Verkeer en De Lijn investeren in een vlotte doorstroming van het openbaar vervoer in De Haan. Daarom worden de bushaltes Lepelem op de Oostendse Steenweg (N9) vernieuwd. Er worden haltehavens aangelegd met verhoogde perrons. Deze nieuwe haltes geeft de bussen van De Lijn de mogelijkheid om veiliger te stoppen naast de rijweg. De busperrons worden daarnaast ook verhoogd zodat ze beter toegankelijk zijn. De locatie van de nieuwe busperrons werd gekozen door De Lijn op basis van verschillende criteria, in samenspraak met de gemeente De Haan en het Agentschap Wegen en Verkeer. Het einde van de werken is voorzien op 10 april, mits de goede weersomstandigheden. De werken worden uitgevoerd met verkeerslichten op de N9 Oostendse Steenweg. Vanuit de Lepelemstraat is de toegang tot de N9 Oostendse Steenweg afgesloten, uitrijden is verplicht richting Vlissegem-dorp. De Spanjaardstraat is afgesloten voor alle verkeer, in- en uitrijden is verplicht richting N377.